تقرير عبريّ يكشف: حماس أصعب خصم واجهته "إسرائيل" استخباريًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أقرت الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية بفشلها في اختراق القيادة العليا لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك أسهم بشكل مباشر في غياب أي إنذار مبكر بشأن عملية "طوفان الأقصى".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في تقرير نشرته الجمعة، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اعترفت بأن جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووحدة 504، وجهاز الموساد، لم يتمكنوا على مدار 20 عامًا من زرع أي عملاء مؤثرين داخل قيادة حركة حماس.

وبحسب التقرير، فإن "إسرائيل"، ومنذ تنفيذ خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة عام 2005، لم تنجح في تجنيد أي مصدر استخباري ذي قيمة داخل المستويات القيادية للحركة، ما ترك المؤسسة الأمنية تعمل في حالة من "العمى الاستخباري" تجاه ما يجري داخل غزة.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن تقديرات "الشاباك" قبيل السابع من أكتوبر والتي كانت تفيد بأن حماس لا تتجه نحو التصعيد، وهو ما اعتبر إسرائيليًا دليلاً إضافيًا على عمق الفشل الذي طال أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بما فيها الاستخبارات العسكرية.

وتساءلت الصحيفة العبرية، عن المفارقة اللافتة المتمثلة في قدرة "إسرائيل" على تجنيد عملاء داخل إيران، رغم بعدها الجغرافي، في مقابل عجزها عن فهم ما يجري على مسافة لا تتجاوز مئة كيلومتر جنوب "تل أبيب"، في إشارة إلى قطاع غزة.

وعزت الصحيفة هذا الفشل إلى عدة عوامل، أبرزها عزلة قطاع غزة نتيجة الانسحاب الإسرائيلي والحصار المشدد، ما حرم الاستخبارات الإسرائيلية من قنوات الاختراق التقليدية، مثل النشاط الاقتصادي أو السياحي أو الدبلوماسي، التي عادة ما تُستغل في تجنيد العملاء.

كما لفت التقرير إلى أن حركة حماس طوّرت فهمًا عميقًا لأساليب العمل الاستخباري الإسرائيلي، وأغلقت منافذ الاختراق عبر الحدود والبحر والمعابر، إلى جانب تنفيذ حملات ملاحقة وإعدامات بحق متعاونين مع الاحتلال، ما زاد من صعوبة اختراقها.

وأضافت يديعوت أن الطبيعة التنظيمية لحركة حماس، بوصفها تنظيمًا مغلقًا وسريًا ومنضبطًا عقائديًا، جعلت من اختراقها مهمة شديدة التعقيد، رغم امتلاك الشاباك لبعض العملاء من المستويات الدنيا، الذين لم يقدموا معلومات ذات قيمة قبيل السابع من أكتوبر.

وخلص التقرير إلى أن "إسرائيل" لم تدرك إلا بعد عملية "طوفان الأقصى" أنها تواجه خصمًا هو "الأصعب في الشرق الأوسط".