الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

26 ديسمبر 2025 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
27 عملية هدم وتجريف خلال شهر نوفمبر في القدس المحتلة

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الجمعة، مواطنًا فلسطينيًا على هدم منزله قسرًا في بلدة جبل المكبر، جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة، في إطار سياسة التضييق المتواصلة بحق المقدسيين.

واضطر المواطن المقدسي صقر قنبر إلى الشروع بهدم منزله بيديه، تنفيذًا لما يُعرف بالهدم الذاتي، تفاديًا لتحمّله غرامات مالية باهظة تفرضها بلدية الاحتلال في حال نفذت عملية الهدم بالقوة.

ووثّقت محافظة القدس خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 27 عملية هدم وتجريف طالت منازل ومنشآت فلسطينية في المدينة، بينها خمس عمليات هدم ذاتي أُجبر خلالها المواطنون على هدم ممتلكاتهم بأيديهم تحت التهديد بالغرامات، إضافة إلى 21 عملية هدم نفذتها آليات بلدية الاحتلال وقواتها، إلى جانب عملية تجريف واحدة استهدفت أرضًا مقدسية.

