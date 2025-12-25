لبنان.. الاحتلال يزعم اغتيال "عنصر بارز" في وحدة "فيلق القدس"

متابعة/ فلسطين أون لاين

استُشهد شخصان جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في محيط بلدة الناصرية شرقي لبنان.

وزعم جيش الاحتلال وجهاز الشاباك، اليوم الخميس، تنفيذ عملية اغتيال استهدفت من وصفته بـ"عنصر بارز" في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في محيط بلدة الناصرية في البقاع شرقي لبنان، فيما استُشهد شخصان جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق حوش السيد علي في البقاع الشرقي، ما أسفر في البداية عن سقوط جرحى، قبل إعلان استشهاد شخصين متأثرين بإصابتهما.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أُعلن أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة حوش السيد علي – قضاء الهرمل – أدّت إلى استشهاد مواطنين اثنين.

وزعم بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن المستهدف هو حسين محمود مرشد الجوهري، واصفًا إياه بأنه "عنصر مركزي في وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني"، ومدّعيًا أنه كان منخرطًا في "دفع مخططات ضد إسرائيل في الساحة السورية–اللبنانية".

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر لبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي الجمجمية ومجدل سلم في قضاء النبطية جنوبي لبنان؛ فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أنه استهدف "عنصرًا في حزب الله" في منطقة جميجمة جنوبي لبنان.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، المبرم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وسط تحذيرات لبنانية من توسّع رقعة الاستهدافات لتشمل مناطق خارج الجنوب.