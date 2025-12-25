شهيدان في قصف الاحتلال مركبة في البقاع اللبناني

ارتقى شهيدان جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة على طريق بلدة حوش السيد علي في البقاع شرق لبنان، وسط اعتداءات متزامنة في الجنوب.

وأفاد مراسل قناة الميادين في البقاع شرق لبنان، بارتقاء شهيدين، صباح يوم الخميس، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبةً على طريق بلدة حوش السيد علي.

يأتي هذا في وقتٍ كانت محلّقات إسرائيلية قد ألقت فجراً قنابل متفجرة على بلدة حولا جنوب لبنان، تضررت في إثرها حفارة وعدد من السيارات وسط البلدة.

وفجّر الاحتلال أحد المباني في كفركلا بعد توغّل قوّاته وسط البلدة.

تأتي هذه الاعتداءات المتواصلة على لبنان في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، وللسيادة اللبنانية.

