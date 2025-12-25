فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتهام إسرائيلي بتصوير منزل بينيت لصالح إيران

غزة عبر العقود: صمود المدينة من الانتداب العثماني إلى عصر ما بعد النكبة”

"العودة الصحية": استمرار قطع الاحتلال إمدادات السولار يعرقل عمل المنظومة الطبية بغزة

مستوطنون يحرقون جرافة في أحد محاجر جنوبي بيت لحم

شهيدان في قصف الاحتلال مركبة في البقاع اللبناني

الاحتلال يهدم بركسا وحديقة أطفال شرق رام الله

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الخميس 25 ديسمبر

شهيد وإصابات في خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

عندما يبكي الرجال.. قهرٌ لا ينتهي

وفد من "حماس" يختتم زيارةً إلى بغداد

شهيدان في قصف الاحتلال مركبة في البقاع اللبناني

25 ديسمبر 2025 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
...
المركبة التي قصفها الاحتلال في البقاع اللبناني

ارتقى شهيدان جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة على طريق بلدة حوش السيد علي في البقاع شرق لبنان، وسط اعتداءات متزامنة في الجنوب.

وأفاد مراسل قناة الميادين في البقاع شرق لبنان، بارتقاء شهيدين، صباح يوم الخميس، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبةً على طريق بلدة حوش السيد علي.

يأتي هذا في وقتٍ كانت محلّقات إسرائيلية قد ألقت فجراً قنابل متفجرة على بلدة حولا جنوب لبنان، تضررت في إثرها حفارة وعدد من السيارات وسط البلدة.

وفجّر الاحتلال أحد المباني في كفركلا بعد توغّل قوّاته وسط البلدة.

تأتي هذه الاعتداءات المتواصلة على لبنان في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، وللسيادة اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #قصف مركبة #البقاع اللبناني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة