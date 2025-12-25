الاحتلال يهدم بركسا وحديقة أطفال شرق رام الله

فلسطين أون لاين

25 ديسمبر 2025 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من عمليات الهدم في الضفة الغربية

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، بركسا وحديقة أطفال في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في المنطقة الشرقية، وتحديدا عند "ظهر القبة" وباشرت بهدم بركس يضم أدوات كهربائية، يعود للمواطن مراد عبد الحفيظ أبو عليا.

كما هدمت قوات الاحتلال حديقة أطفال في ذات المنطقة بحجة البناء دون ترخيص.

وتشهد الضفة الغربية والقدس تصاعدًا في الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، حيث سجل مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، 7066 انتهاكًا، أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة 309 آخرين.

