14 دولة تدعو "إسرائيل" إلى وقف الاستيطان بالضفة

وكالات/ فلسطين أون لاين

دعت 14 دولة، في بيان مشترك صدر اليوم، الأربعاء، "إسرائيل" إلى وقف التمدّد الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من أن مواصلة البناء الاستيطاني تقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية وتنتهك القانون الدولي.

وأدانت الدولة الغربية الموقعة على البيان، ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا، قرار الكابينيت الإسرائيلي المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا.

وطالب البيان، "إسرائيل" بالتراجع عن قرار بناء المستوطنات ووقف توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل إمكان التوصل إلى حل سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين