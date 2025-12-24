كاتس يعيِّن قائدي سلاحي الجو والبحرية

ترجمة عبد الله الزطمة

وافق وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس على بعض التعيينات في القيادة العليا للجيش، وذلك بتعيين العميد عمر تيشلر قائدًا لسلاح الجو، واللواء إيال هاريل قائدًا لسلاح البحرية، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية لتعزيز جاهزية الجيش.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن يتسلم القائدان مهامهما خلال ثلاثة أشهر، في وقت يركز فيه "الجيش الإسرائيلي" على بناء قدراته القتالية في ساحات مركزية، أبرزها لبنان وإيران.

كما وافق كاتس على تعيين اللواء إيال هاريل قائدًا للبحرية، بعد أن خلص تقرير محدث، أُعد وفق توجيهات رئيس الأركان الفريق إيال زامير، إلى عدم وجود إخفاقات منهجية أو شخصية قد تعيق توليه المنصب.

وبالتوازي، يستعد الجيش لاستكمال سلسلة تعيينات إضافية في سلاحي الجو والبحرية، تشمل قادة قواعد وأجنحة وتشكيلات، فيما لا يزال منصب الملحق العسكري في الولايات المتحدة قيد البحث، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأنه خلال أيام.

وأكد كاتس أن التعيينات جاءت بعد استكمال الفحوصات والتحقيقات ذات الصلة بأحداث 7 أكتوبر، مشددًا على أهمية تعزيز قدرات الجيش وفروعه لمواجهة التحديات الأمنية. وأضاف أن استكمال التحقيق الأساسي في ملف "جدار أريحا" سيشكل أساسًا لاتخاذ قرارات التعيينات المقبلة واستخلاص الدروس التنظيمية.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين