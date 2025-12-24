بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بالعدل الدولية

فلسطين أون لاين

24 ديسمبر 2025 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
العدل الدولية أصدرت أوامر تلزم إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية لغزة ومنع التحريض على الإبادة الجماعية

قدمت بلجيكا، طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان لها، أمس الثلاثاء إن بلجيكا قدمت رسميا إعلانا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وجاء في بيانٍ للمحكمة، أن بلجيكا تُركز في تدخلها على تأويل مفهوم "نية ارتكاب الإبادة" المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتولي بلجيكا، التي اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، اهتماما خاصا للمادة الثانية، وتحديدا في ما يتعلق بتفسير "النية المحددة" اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية.

ورفعت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، دعوى قضائية ضد "إسرائيل"، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في أعمالها ضد الفلسطينيين في غزة.

وتباعا انضمت لاحقا إلى هذه الدعوى دول عديدة، بينها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا، على وقع حرب إبادة جماعية إسرائيلية أثارت غضبا شعبيا ورسميا في أنحاء العالم.

المصدر / وكالات
