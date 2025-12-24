غارات جوية وعمليات نسف.. الاحتلال يواصل خروقات وقف إطلاق النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي مخلفًا شهداء وإصابات، فيما لا يزال ينفذ عمليات نسف لمنازل المواطنين.

شن الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، عملية نسف ضخمة في مناطق شرق مدينة خانيونس، بالتزامن مع غارتين جويتين.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل متواصل على المناطق الشرقية لخانيونس، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه في عدة مناطق بمدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طائرة مروحية إسرائيلية أطلقت النار شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما قصف طيران الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي متواصل.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء 406، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,118، بينما بلغ إجمالي الانتشال 653 شهيدًا.

وذكرت وزارة الصحة، أنها سجلت وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 70,942 شهيدًا، و 171,195 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين