لندن.. توقيف الناشطة "غريتا تونبرغ" خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

وكالات/ فلسطين أون لاين

أوقفت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، الناشطة المناخية السويدية غريتا تونبرغ، خلال مشاركتها في تظاهرة داعمة لفلسطين نُظّمت في لندن.

وجاء توقيف تونبرغ على خلفية دعمها لمجموعة فلسطين أكشن المؤيدة لفلسطين، والتي حُظرت في بريطانيا بسبب أنشطتها ضد شركات تتعامل مع "إسرائيل".

ونظّمت حركة "سجناء من أجل فلسطين" وقفة احتجاجية أمام مكتب شركة أسبن للتأمين في لندن، لمتابعة أوضاع ثمانية معتقلين محتجزين منذ نحو عام بتهمة الانتماء إلى مجموعة "فلسطين أكشن"، ويخوضون إضرابًا عن الطعام. وتوفّر الشركة خدمات تأمين لشركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية إلبيت سيستمز.

وأفادت الحركة، عبر حسابها على منصة شركة "إكس"، بأن غريتا تونبرغ أُوقفت بموجب قانون الإرهاب، بسبب حملها لافتة كُتب عليها: "أدعم سجناء فلسطين أكشن، أنا ضد الإبادة الجماعية".

وأظهر مقطع فيديو مرفق قيام أحد عناصر الشرطة البريطانية بأخذ اللافتة من تونبرغ، وعندما سألها عمّا إذا كانت تريد النهوض، أجابت: "لا".

وخلال التظاهرة التي نُظّمت في حي “سيتي” التاريخي بلندن، أوقفت الشرطة أيضًا ناشطين اثنين آخرين قاما برش الطلاء الأحمر على مقر شركة أسبن للتأمين.

وكان ثمانية ناشطين من "فلسطين أكشن" قد بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف الاحتجاز، ولمطالبة السلطات بتحسين أوضاع السجون ورفع الحظر عن المجموعة، وذلك عقب حظرها في يوليو/تموز الماضي إثر أنشطتها ضد شركات تتعامل مع "إسرائيل".

وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا عقب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعُرفت المجموعة بتنفيذ أنشطة هدفت إلى وقف الإنتاج في مصانع شركات تتعامل مع "إسرائيل"، ومن أبرزها ما نُفّذ ضد مصنع شركة "إلبيت سيستمز" للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، ما أدى إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في المصنع.

المصدر / الأناضول