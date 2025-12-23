3 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا

أصيب ثلاثة مواطنين، ظهر يوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في كفر عقب وقلنديا شمالي القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا العسكري، وداهمت عددا من المحلات التجارية في بلدة كفر عقب، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

ومن جهتها، حذرت محافظة القدس من خطورة استمرار اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة كفر عقب ومخيم قلنديا والشارع الرئيسي وتداعياته على حياة المواطنين وسلامتهم، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ميداني قد ينجم عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين