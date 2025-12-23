كاتس: ننوي بناء مواقع استيطانية شمال قطاع غزة

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح يوم الثلاثاء خلال حفل في بيت إيل، عن نية "إسرائيل" إنشاء نوى استيطانية في منطقة ناحال بشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة قواعد "الجيش الإسرائيلي" التي تم إخلاؤها من شمال الضفة إلى مواقعها الأصلية.

وقال كاتس وفق ما نشر موقع "القناة 7" في كلمته، إن المستوطنات تشكل جزءًا من "عملية واسعة لإزالة وإحباط التهديدات التي تستهدف المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، وبشكل خاص في منطقة بنيامين، بطريقة استباقية وفعّالة".

وشمل الحفل الاحتفال باتفاق لإخلاء قاعدة "هاتمار"، التي عملت لمدة 38 عامًا ضمن مجمع المجلس، تمهيدًا لتحويل المنطقة إلى حي سكني جديد يضم 1200 وحدة سكنية، بعد موافقة هيئة الإسكان والتنمية الحضرية على التخطيط والبناء.

وحضر الحفل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس، وكبار مسؤولي "الإدارة المدنية".

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين