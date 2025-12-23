مسؤولون "إسرائيليون" يُحذِّرون: سوء التقدير مع إيران قد يشعل تصعيدًا خطيرًا غير مقصود

ترجمة عبد الله الزطمة

حذّر مسؤولون كبار في "الجيش الإسرائيلي" من أن أي خطأ في التعامل الإعلامي أو السياسي مع إيران قد يؤدي إلى تصعيد خطير وغير مقصود، في ظل توترات متجددة بين الجانبين. وأكدت مصادر أمنية أن الإحاطات والتسريبات الإسرائيلية الأخيرة قد تُساء قراءتها في طهران، وتدفعها إلى ضربة استباقية ضد "إسرائيل"، ما قد يشعل مواجهة لا يرغب بها الطرفان حالياً.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، تفضّل إيران حالياً تجنّب الرد المباشر إلى أن تستكمل إعادة بناء قدراتها الصاروخية والاستخباراتية، وتواصل في الوقت ذاته دعم حلفائها الإقليميين. كما شكك "الجيش الإسرائيلي" في دقة بعض التقارير المتداولة حول استعدادات إيرانية لهجوم وشيك.

في المقابل، يقرّ "الجيش الإسرائيلي" بأنه استهلك خلال المواجهة الأخيرة مع إيران قدرات ووسائل نوعية احتُفظ بها لسنوات، محذّراً من أن غياب مسار سياسي واضح أو آلية ردع فعّالة قد يقود إلى جولة صدام جديدة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين