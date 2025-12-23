إصابة 3 مواطنين جراء إطلاق الاحتلال النَّار على مركبتهم جنوبي نابلس

أُصيب مواطن بالرصاص الحي، واثنان آخران بالرضوض، فجر يوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مركبتهم قرب حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات، إحداها إصابة بالرصاص الحي في اليد، فيما أُصيب الآخران برضوض نتيجة انقلاب المركبة عقب تعرضها لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه المركبة أثناء مرورها بالقرب من حاجز عورتا، وكان بداخلها ثلاثة مواطنين من سكان بلدة بيت دجن شرق نابلس.

