إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين شمال شرق القدس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أُصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء الإثنين، برصاص مستوطنين خلال هجوم نفّذه رعاة ماشية إسرائيليون على تجمع عرب نخيلة الكعابنة، الواقع شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا أراضي التجمع واعتدوا على السكان، قبل أن يطلقوا النار باتجاه الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب (33 عامًا) برصاص حي في الساق قرب عناتا، نتيجة إطلاق نار من قبل مستوطنين، مشيرًا إلى أنه جرى نقله لتلقي العلاج الطبي.

يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس تزامنا مع بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت لعامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الإبادة "الإسرائيلية"، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة 1094 فلسطينيا وأصابوا نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.