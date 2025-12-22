مقتل قائد بارز بالجيش الروسي في تفجير سيارة مفخخة بموسكو

أعلنت السلطات الروسية مقتل جنرال في الجيش الروسي جراء تفجير استهدف سيارته في موسكو اليوم الاثنين.

وقالت هيئة التحقيقات الفدرالية الروسية إن الجنرال القتيل هو رئيس مديرية التدريب العملياتي التابعة ​لهيئة ‌الأركان العامة الروسية الجنرال فانيل سارفاروف.

وأضافت الهيئة أن العبوة الناسفة كانت موضوعة أسفل السيارة وأن المعلومات الأولية تشير إلى تورط الاستخبارات الأوكرانية في عملية الاغتيال، موضحة أنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادث.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، فإن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم أدى إلى تضرر عدة مركبات في الجزء الجنوبي من موسكو، وأسفر عن إصابة السائق بجروح خطيرة.

وحاز سارفاروف عدة أوسمة وجوائز حكومية رفيعة، وشغل منصب رئيس دائرة التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة منذ عام 2016، وهو منصب محوري يرتبط بالتخطيط والجاهزية القتالية للقوات المسلحة الروسية.

المصدر / وكالات