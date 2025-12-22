أطباء بلا حدود: إجراءات الاحتلال في غزة تهدد العمل الإنساني

حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود"، يوم الاثنين، من أن الإجراءات المستحدثة التي فرضتها "إسرائيل" قد تهدد استمرار العمل الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية,

وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن القواعد الجديدة الخاصة بتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية تنذر بعواقب إنسانية خطيرة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات قد تحرم مئات آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى خدمات صحية منقذة للحياة بحلول عام 2026، فيما قد يؤدي عدم الامتثال لشروط التسجيل الجديدة إلى سحب تصاريح المنظمات اعتبارًا من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأكدت المنظمة أن فقدان منظمات مستقلة وذات خبرة القدرة على العمل في غزة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع الصحي، يمثل كارثة حقيقية، داعية "إسرائيل" لضمان استمرار العمل الإنساني بشكل مستقل وغير متحيز.

وشددت المنظمة على أنّ الاستجابة الإنسانية في القطاع، تعاني أصلاً من قيود خانقة ولا تحتمل مزيدًا من التعطيل أو التفكيك، في وقت لا يزال فيه الوضع الإنساني بالغ الصعوبة رغم وقف إطلاق النار، بسبب القيود الإسرائيلية المستمرة على إدخال المساعدات.

المصدر / فلسطين أون لاين