الذهب يسجل قمة قياسية جديدة متجاوزا 4400 دولار للأوقية

قفز الذهب متجاوزا مستوى 4400 دولار للأوقية للمرة الأولى، يوم الاثنين، مستفيدا من التوقعات المتزايدة بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأميركية والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن، وانضمت الفضة كذلك إلى الارتفاع لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفعت أوقية الذهب في المعاملات الفورية 1.78% إلى 4415.24 دولارا، وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن بلغت 4420.35 دولارا في وقت سابق من اليوم، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر على الإطلاق.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط المقبل 1.39% إلى 4448.30 دولارا للأوقية بعد أن بلغت 4453 دولارا خلال تعاملات اليوم.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.72% إلى 68.99 دولارا للأوقية بعد أن سجّلت أعلى مستوى عند 69.45 دولارا.

وارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، 67% لهذا العام وحطم عددا من الأرقام القياسية، واخترق مستويات 3000 دولار و4000 دولار للأوقية للمرة الأولى، ويستعد لتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 1979.

وزادت الفضة 138% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب بشكل كبير.

المصدر / وكالات