22 ديسمبر 2025 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ثامن أيام ما يسمى عيد الأنوار الحانوكاه العبري.

وأدى المستوطنون سجودًا ملحميًا خلال اقتحامهم المسجد الأقصى في اليوم الثامن والأخير من "عيد الحانوكا" العبري

وتواصل قوات الاحتلال فرض التضييق والإجراءات المشددة التي تعيق وتعرقل دخول الفلسطينيين إلى الأقصى.

ويستغل الاحتلال  فترات "الأعياد" المزعومة  من أجل تمرير طقوسه التهويدية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في القدس المحتلّة والمسجد الأقصى، والتضييق والاعتداء على المرابطين والمصلين واستفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني، وتحقيق صورة شكلية من "السيطرة الإسرائيلية" على كامل القدس المحتلّة.

وفي المقابل، تستمر الدعوات الفلسطينية المقدسية والشعبية والفصائلية للحشد في المسجد الأقصى و"شد الرحال" اليه من كل المناطق لصدّ اقتحامات المستوطنين ومواجهة التهويد ومنع تمرير "الأعياد" وطقوسها. 

