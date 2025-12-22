طقس فلسطين الاثنين 22 ديسمبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو غائما جزئيا وباردا ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق من البلاد الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات