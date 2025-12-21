رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن مرشحه لقيادة البحرية رغم تجميد التعيين

ترجمة عبد الله الزطمة

رغم استمرار تجميد تعيين قائد جديد لسلاح البحرية الإسرائيلية، على خلفية الخلاف القائم مع وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أعلن رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، مرشحه للمنصب، في خطوة تعكس تصعيدًا علنيًا في النزاع داخل قيادة المؤسسة العسكرية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، يوم الأحد، أن زامير أعلن خلال حفل تنصيب رئيس جديد لقسم التخطيط في الجيش، أن اللواء إيال هاريل، الذي شغل المنصب سابقًا، هو مرشحه لقيادة سلاح البحرية، مؤكدًا أنه "جاهز تمامًا لتولي القيادة في السنوات المقبلة"، ومعبّرًا عن أمله في التوصل إلى تفاهم قريب يسمح باستكمال التعيين.

وأشار زامير إلى أن تأخر حسم القرار يترك هاريل من دون منصب فعلي، رغم خبرته الطويلة في سلاح البحرية، مشيدًا بأدائه خلال الحرب الأخيرة، ولا سيما في المواجهة مع إيران في يونيو/حزيران الماضي. واعتبر أن تلك الحملة شكّلت جوهر "الحرب الأطول والأكثر تعقيدًا في تاريخ إسرائيل"، على حد وصفه، مؤكدًا أن جاهزية الجيش وبناء القوة ساهما في تحقيق ما وصفه بـ"إنجازات كبيرة".

ويأتي إعلان زامير في ظل سلسلة من الخلافات العلنية بينه وبين وزير الجيش خلال الأشهر الماضية، كان أبرزها الخلاف حول تعيينات كبار الضباط. إذ يرفض كاتس المصادقة على تعيين العميد تال بوليتيس، مرشح رئيس الأركان لمنصب الملحق العسكري في واشنطن، مفضلًا تعيين سكرتيره العسكري العميد غاي ماركيسانو، وهو ما أدى إلى تجميد تعيينات أخرى، بينها قائد القوات الجوية وقائد سلاح البحرية.

وبحسب مصادر أمنية، يرى وزير الجيش أن منصب الملحق العسكري في واشنطن يتمتع بـ"ثقل سياسي كبير"، ويعدّ ماركيسانو الأنسب لشغله، في حين تؤكد مصادر عسكرية أن لا مبرر لتغيير المعايير المعتمدة أو خفض الرتبة المطلوبة لهذا المنصب.

وكان آخر خلاف بارز بين زامير وكاتس قد تمحور حول آلية التحقيقات العسكرية، قبل التوصل إلى تسوية جزئية، تقضي بتوحيد التحقيقات التكميلية وإشراك مراقب من وزارة الجيش في بعض الملفات، وفق بيان رسمي صادر عن مكتب وزير الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين