6 شهداء في قصف وإطلاق إسرائيلي وانهيار منزل بغزة

في حصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد 3 فلسطينيين شرقي مدينة غزة، فيما استشهد 3 آخرين جراء انهيار منزل متضرر بفعل حرب الإبادة، وسط إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرقي خان يونس.

وتأتي هذه الوقائع في سياق مسلسل مستمر من الاستهدافات والآثار الكارثية للقصف المتواصل، الذي خلّف مئات الشهداء وآلاف الجرحى منذ سريان الاتفاق، وأبقى آلاف العائلات في مواجهة خطر الموت، سواء بالقصف أو بانهيار منازل صُنّفت غير صالحة للسكن.

وأفادت مصادر محلية بأن مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" ألقت قنبلة على مجموعة من المواطنين في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وقال شهود عيان إن هذا الاستهداف تم في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال ويٌسمح للفلسطينيين بالتنقل والحركة فيها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانب آخر، استشهد اثنين من المواطنين جراء استهدافهما من طائرات الاحتلال قرب محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة بالحي ذاته.

وفجر الأحد، أطلق جيش الاحتلال نيرانه الكثيفة على مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة، ضمن مناطق سيطرته بموجب الاتفاق.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات ما أسفر عن مقتل 400 فلسطيني وإصابة 1108 آخرين، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة.

من جانب آخر، أعلن الدفاع المدني، أن استشهاد ثلاث نساء من عائلة واحدة حتفهن، وفُقِد آخران، صباح اليوم الأحد، في انهيار منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد كل من: ايمان لبد، وجنى أكرم لبد، وسندس محمد لبد، وفقدان الزوجين محمد سعيد لبد، ورانية محمد لبد، في انهيار منزلهما في الحي المذكور، بسبب التصدعات التي لحقت به جراء قصف الاحتلال المتواصل، ما أدى إلى انهياره على رؤوس ساكنيه.

وفي وقت سابق، قال الدفاع المدني، إن طواقمه تمكنت من إنقاذ وإخلاء ثلاثة أشخاص كانوا عالقين تحت ركام منزل عائلة لبد، مشيرا إلى أن الجهود ما تزال متواصلة وبإمكانات كبيرة لإنقاذ وإخلاء خمسة آخرين.

وناشد الدفاع المدني الأهالي الذين عادوا إلى السكن داخل المباني والمنازل التي استهدفها الاحتلال سابقًا، وصُنّفت على أنها خطرة وغير صالحة للسكن، بضرورة إخلائها فورًا والانتقال إلى أماكن آمنة، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم.

وأعرب عن بالغ أسفه إزاء ما شهدته بعض هذه المنازل مؤخرًا من انهيارات، أسفرت عن وفيات ومفقودين، نتيجة عدم التزام قاطنيها بالتحذيرات التي أصدرتها اللجنة المختصة لدينا، والتي تضم مهندسين وخبراء، وأكدت بشكل واضح خطورة السكن في تلك المباني وطالبت بإخلائها.

وجدد التأكيد على جميع الأهالي في مختلف مناطق قطاع غزة، ممن يقيمون في منازل آيلة للسقوط، بوجوب إخلائها والتوجه إلى مساكن آمنة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وما يحمله من مخاطر إضافية قد تفاقم احتمالات الانهيار وتهدد الأرواح.

وخلال الأسبوعين الماضيين، انهارت عشرات المنازل بسبب تضررها بشكل مباشر من القصف المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، ومع اشتداد المنخفضات الجوية، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات وأضرار مادية فادحة.

ويأبى المواطنون ترك منازلهم المتصدعة والمنهارة، بسبب الأوضاع الكارثية التي يعيشونها، وتفاقم معاناتهم جراء المنخفضات الجوية، وتضرر آلاف المنازل بفعل العدوان.

