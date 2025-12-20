شهيدان في جنين أحدهما فتى برصاص الاحتلال في بلدتي الحارثية وقباطية

استشهد مواطنان أحدهما فتى، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في بلدتي سيلة الحارثية وقباطية في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفاد مصادر محلية باستشهاد الشاب أحمد سائد شحادة زيود (22 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة لشاب بالرصاص الحي بالصدر في السيلة الحارثية، وأجرت له عملية إنعاش قلب ورئتين، ونقلته إلى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت السيلة الحارثية في وقت سابق من مساء اليوم وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

من جانب آخر، استشهد طفل، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عاما) برصاص الاحتلال في قباطية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب الطفل أبو معلا ومنعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، ثم احتجزت جثمانه.

واستشهد في وقت سابق من مساء اليوم الشاب أحمد سائد زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين إثر إصابته برصاص الاحتلال في صدره.

وباستشهاد زيود وأبو معلا يرتفع عدد الشهداء في جنين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها إلى 62 شهيدا.

المصدر / فلسطين أون لاين