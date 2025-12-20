مستوطنون يقتحمون موقع أثري في الخليل وقرية بنابلس

اقتحم عشرات المستوطنين، يوم السبت، موقع تل ماعين الأثري في بادية يطا، واستولوا على مركبة، ونفذوا جولات استفزازية بمسافرها، فيما اقتحم آخرون قرية بورين جنوب نابلس.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن عشرات المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال اقتحموا التلة الاثرية، ونصبوا شمعدانا وأدوا طقوسهم التلمودية، فيما اعتلت قوات الاحتلال أسطح عدد من المنازل لتأمين الاقتحامات.

وأطلق المستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بالأشجار المثمرة، ومحيط مسكن المواطن موسى طلب النجار في تجمع شعب البطم بمسافر يطا، كما اقتحم آخرون مسكن المواطن فريد الحمامدة في منطقة فاتح سدرة، وقاموا بتخريب السياج المحيط بمسكنه، وهددوا العائلة بالانتقام واجبارها على الرحيل.

من جانب آخر، اقتحم مستوطنون ، مساء يوم السبت، قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وأجروا جولة استفزازية بين منازل المواطنين.

إلى ذلك، أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة وروجيب شرقا، وجابت عدة آليات عسكرية جولة استفزازية فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين