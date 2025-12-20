إصابة شاب برصاص الاحتلال في محيط مخيم نور شمس

فلسطين أون لاين

20 ديسمبر 2025 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم نور شمس لليوم الـ315 على التوالي

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، في محيط مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتواجدة داخل المخيم وفي محيطه، أطلقت الرصاص الحي تجاه الشاب أثناء تواجده بالقرب من مدخل المخيم الغربي، ما أدى إلى اصابته في ساقيه وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على المخيم لليوم الـ315 على التوالي، وسط حصار محكم، ومنع سكانه من الوصول إليه، مع تدمير وتخريب كامل للبنية التحتية وممتلكات المواطنين من منازل ومحال تجارية ومنشآت، وإغلاق لمداخله بالسواتر الترابية والبوابات الحدي

