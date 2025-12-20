أنقرة: اجتماع ميامي بحث المرحلة الأولى من اتفاق غزة والانتقال للثانية

قال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي إن اجتماع مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن قطاع غزة في ميامي الأمريكية بحث مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، يوم السبت، مبينا أن ممثلي تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر اجتمعوا بمدينة ميامي، الجمعة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان مثل تركيا في الاجتماع الذي بحث التطورات في قطاع غزة. وقال كتشالي: “جرى خلال الاجتماع تقييم مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، وتبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية”.

وأشار إلى أن الاجتماع أكد على “استمرار وقف إطلاق النار الذي تحقق في المرحلة الأولى رغم الانتهاكات، وعلى اكتمال عملية الإفراج عن الرهائن وتوقف الاشتباكات إلى حد كبير”.

ولفت كتشالي إلى أن المباحثات ناقشت الترتيبات الكفيلة بضمان إدارة غزة من قبل الفلسطينيين فيها فيما يخص المرحلة الثانية، و”الخطوات المزمع اتخاذها بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليهما في خطة السلام”.

وتبادل الوزير فيدان على هامش الاجتماع الآراء مع المسؤولين الموجودين في ميامي في إطار الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب كتشالي.

المصدر / الأناضول