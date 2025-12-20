مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في عين يبرود شرق رام الله

هاجم مستوطنون، يوم السبت، بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مركبات المواطنين قرب قرية عين يبرود، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين رفقة جنود الاحتلال هاجمت مركبات على الشارع الرئيسي في القرية، وأوقفت عددا منها، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2144 اعتداء خلال شهر تشرين الثاني الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1523 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 621 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات: رام الله والبيرة بـ 360 اعتداء، والخليل بـ 348، وبيت لحم بـ 342، ونابلس بـ 334 اعتداء.

المصدر / فلسطين أون لاين