الصحة بغزَّة: 13 شهيدًا و20 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية

20 ديسمبر 2025 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
صلاة الجنازة على شهداء مجزرة حي التفاح شرقي غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 13 شهيدًا منهم 6 شهداء جدد و7 شهداء انتشال و 20 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء401، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,108، بينما بلغ إجمالي الانتشال 641 شهيدًا، وفقًا لتقرير الصحة.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,925 شهيدًا 171,185 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إضافة عدد 243 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من قبل لجنة الشهداء من تاريخ 12/12/2025 إلى 19/12/2025.

وذكرت أنه لا يزال  عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

