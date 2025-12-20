سوريا: توغل بري للاحتلال في قرية عين زيوان وإقامة حاجز تفتيش

فلسطين أون لاين

20 ديسمبر 2025 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية نت توغل الاحتلال في القنيطرة

شهد ريف محافظة القنيطرة، يوم السبت، توغلاً برياً لدورية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية عين زيوان، وإقامتها حاجز تفتيش مؤقتاً.

وأفادت مصادر صحفية، بأن دورية تابعة للاحتلال مؤلفة من خمس سيارات توغلت في قرية عين زيوان، بعد انطلاقها من قاعدة تل أحمر الغربي، حيث أقامت حاجز تفتيش للمارة في المنطقة.

وشهد ريف القنيطرة، مساء أمس، تصعيداً تمثل في توغل قوات الاحتلال في عدد من القرى والمناطق.

وتوغلت قوة عسكرية للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات، من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة، وتوقفت لفترة عند بئر مياه الكباس.

فيما توغلت قوة ثانية مؤلفة من سيارتي “همر” وسيارتي “هايلكس”، من مدخل قرية العشة باتجاه قرية الرفيد، كما توغلت قوة أخرى بآلية واحدة عند قرية أم العظام، وأقامت حاجزاً عند تقاطع قريتي المشيرفة ورويحينة.

وقامت قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات، بينها آليتا “همر” عسكريتان، بالتوغل أيضاً في قرية رويحينة واتجهت نحو السد.

ويأتي التوغل الجديد ضمن سلسلة انتهاكات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الجنوب بشكل متكرر ومتصاعد، في خرقٍ واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وتشمل هذه الانتهاكات توغلات واعتقالات وعمليات تفتيش ومداهمات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#انتهاكات الاحتلال #القنيطرة #الجنوب السوري #التوغل في جنوب سوريا

