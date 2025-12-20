رابط التسجيل في وظائف التشغيل المؤقت بوزارة الحكم المحلي (خانيونس، رفح، والوسطى) - بالتعاون مع UNICEF

أعلنت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة وبشراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، عن فتح باب التسجيل لمشروع تشغيل مؤقت في محافظات (خانيونس، رفح، والمنطقة الوسطى). يهدف المشروع إلى تعزيز النظافة العامة في أحياء وشوارع ومخيمات النزوح من خلال جمع وترحيل النفايات الصلبة.

الوظائف المطلوبة:

- عامل جمع نفايات.

- عامل نظافة مع عربة كارو (يجرها حيوان).

أبرز الشروط العامة للتقديم:

للراغبين في التقدم للوظائف، يجب توفر الشروط التالية:

- الفئة العمرية: من 18 إلى 55 عاماً.

- النطاق الجغرافي: أن يكون المتقدم من سكان (خانيونس، رفح، أو المنطقة الوسطى).

- الحالة الوظيفية: ألا يكون للمتقدم دخل ثابت أو وظيفة في جهة حكومية أو غير حكومية.

- المعايير العائلية: عدم قبول أكثر من فرد واحد من نفس العائلة (الأب، الابن، الإخوة).

- التمويل: عدم المشاركة المسبقة في برامج مشابهة ممولة من "اليونيسف".

- المستحقات المالية: يُفضل امتلاك محفظة إلكترونية (PalPay) فعالة وباسم المتقدم لضمان سرعة صرف المستحقات.

شرط خاص لعربات الكارو: امتلاك عربة بصندوق سليم، وأن يكون الحيوان المستخدم بصحة جيدة.

تفاصيل تنفيذ المشروع:

مدة العمل: 45 يوماً.

- تاريخ البدء المتوقع: مطلع شهر يناير 2026.

- طبيعة المهام: جمع النفايات أولياً من الشوارع والمخيمات ونقلها للمكبات المخصصة.

طريقة التسجيل ورابط التقديم:

يتم تقديم الطلبات حصرياً عبر الرابط الإلكتروني (نماذج جوجل) المرفق أدناه، مع مراعاة دقة البيانات المرفقة:

رابط تقديم طلب التشغيل المؤقت - اضغط هنا

ملاحظات هامة:

- فترة التقديم: تبدأ من 19 ديسمبر 2025 وتنتهي بتاريخ 22 ديسمبر 2025.

- يُمنع التسجيل في أكثر من مدينة، والتكرار يؤدي لإلغاء الطلب تلقائياً.

- التسجيل لا يضمن التوظيف الفوري؛ حيث تخضع الأسماء لفرز ومعايير فنية والقرعة حسب توفر التمويل.

المستندات المطلوبة أثناء التسجيل الإلكتروني:

- صورة واضحة عن إثبات الشخصية (هوية أو جواز سفر) بحجم لا يتجاوز 1 ميجابايت.

- رقم جوال فعال (يبدأ بـ 05).

- بيانات المحفظة الإلكترونية (إن وجدت).

المصدر / فلسطين أون لاين