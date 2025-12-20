إصابة خطيرة برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله

أصيب شاب بجروح خطيرة الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت إصابة بجروح خطيرة بالرأس برصاص الاحتلال في قراوة بني زيد إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدة آليات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، حيث أصيب شاب برصاصة في الرأس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القرية تتعرض لاقتحامات شبه يومية من قوات الاحتلال، يتخللها مداهمات لمنازل المواطنين واحتجازهم والتنكيل بهم.

المصدر / وكالات