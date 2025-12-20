الاحتلال يواصل حملات الاعتقال والاقتحام بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، حملات الاعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث داهمت منازل المواطنين ونفّذت اعتقالات متزامنة في طولكرم وقلقيلية وسلفيت، إلى جانب اقتحامات واسعة في محافظة الخليل.

ففي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حطّاب، دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال، عقب اقتحام المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود حسن سليم بعد مداهمة منزله في بلدة عزون شرق المحافظة، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أمير رفيق شقير من بلدة الزاوية غرب سلفيت، خلال حملة اقتحام طالت البلدة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غرب المدينة، واعتقلت الشاب معاذ إبراهيم نصار بعد مداهمة منزله في منطقة سنجر وتفتيشه بشكل همجي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منتصر يعقوب أبو عرام عقب اقتحام منزله في بلدة الكرمل جنوب الخليل.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ترقوميا، وإذنا، وبيت كاحل، والظاهرية، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددًا من المواطنين ونكّلت بهم ميدانيًا، دون الإبلاغ عن اعتقالات إضافية.

بدوه، قال مكتب إعلام الأسرى إن هذه الحملات المتواصلة تؤكد أن سياسة الاعتقال والاقتحام لا تزال أداة مركزية يستخدمها الاحتلال لترهيب المواطنين، واستهداف الأسرى المحررين بشكل خاص، في ظل تصاعد الانتهاكات وغياب أي مساءلة دولية حقيقية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى