طقس فلسطين السبت 20 ديسمبر

20 ديسمبر 2025 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى غائم.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل : يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا ، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو، يوم غد الأحد، غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج. 

المصدر / وكالات
