لازاريني: الجوع ما زال يهدد 1.6 مليون شخص في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، من أن نحو 1.6 مليون فلسطيني في قطاع غزة لا يزالون يعانون من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، رغم مرور أشهر على سريان وقف إطلاق النار.

وأوضح لازاريني، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن أحدث تقارير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تكشف هشاشة التحسن المحدود الذي تحقق منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن هذه المكاسب مهددة بالانهيار في أي لحظة.

وشدد على، أن وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية يتطلب السماح الفوري والواسع بإدخال الإمدادات الإنسانية، إلى جانب تمكين طواقم الإغاثة من العمل دون قيود أو عوائق.

وأشار إلى، أن وكالة الأونروا تمتلك حاليًا طرودًا غذائية تكفي لإطعام نحو 1.1 مليون شخص، إضافة إلى كميات من الطحين تكفي لتغطية احتياجات جميع سكان قطاع غزة، لكنها لا تزال عالقة بانتظار السماح بإدخالها إلى القطاع.