أطباء بلا حدود: أطفال غزة يموتون بردًا وسط منع إدخال المساعدات

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن أطفالًا يفقدون حياتهم نتيجة البرد القارس، في ظل استمرار الاحتلال في منع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء، بالتزامن مع المنخفضات الجوية المتلاحقة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن رضيعًا يبلغ من العمر 29 يومًا توفي، أمس الخميس، في مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة، بعد ساعتين فقط من وصوله إلى جناح الأطفال الذي تدعمه فرق أطباء بلا حدود، موضحة أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة جسمه.

ونقلت المنظمة عن مشرف التمريض في مستشفى ناصر، بلال أبو سعدة، قوله إن الأطفال "يموتون لأنهم حُرموا من أبسط مقومات النجاة"، مشيرًا إلى أن الرضّع يصلون إلى المستشفى وهم يعانون من البرد الشديد، فيما تكون مؤشراتهم الحيوية بالكاد قادرة على إبقائهم على قيد الحياة.

وأضاف: "حتى أقصى ما نبذله من جهود لا يكون كافيًا… يقولون إن الحرب انتهت، لكن الناس ما زالوا يكافحون للنجاة".

وأكدت المنظمة أن الطقس الشتوي القاسي، إلى جانب ظروف المعيشة المتردّية التي يعيشها السكان، يفاقمان المخاطر الصحية، لافتة إلى أن فرقها تسجّل معدلات مرتفعة من التهابات الجهاز التنفسي، مع توقعات بارتفاعها خلال فصل الشتاء، ما يشكّل خطرًا جسيمًا على الأطفال دون سن الخامسة.

وفيما يتعلّق بالمنخفضات الجوية، أوضحت أطباء بلا حدود أن مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام مؤقتة ومتهالكة، تغمرها مياه الأمطار، في وقت تتعرض فيه غزة لعواصف شديدة وأمطار غزيرة، دون توفر الحد الأدنى من وسائل الحماية.

ودعت المنظمة سلطات الاحتلال إلى، السماح فورًا بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعلى نطاق واسع، مشددة على أن استمرار منع الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإيواء يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها نحو 2.4 مليون فلسطيني.

ومنذ مساء الاثنين، يضرب قطاع غزة المنخفض الجوي الثاني خلال أسبوع، بعد أن تسبب المنخفض القطبي السابق “بيرون” بوفاة 14 فلسطينيًا، بينهم 11 جراء انهيار مبانٍ متضررة و3 بسبب البرد القارس، إضافة إلى غرق وتضرر أكثر من 53 ألف خيمة للنازحين، وفق معطيات رسمية.

وتتزايد التحذيرات من غرق خيام النازحين واحتمال انهيار مبانٍ متآكلة بفعل حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على مدار عامين بدءًا من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح.