سموتريتش يُصدّق على مدينة استيطانية بالقدس تضم 3380 وحدة

19 ديسمبر 2025 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
وزير المالية "الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش

صدّق وزير المالية "الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الخميس، على مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي القدس، تضم نحو 3 آلاف و380 وحدة سكنية.

وأشارت القناة السابعة العبرية إلى أنّ سموتريتش، صدّق على إقامة مدينة استيطانية جديدة تحمل اسم "مشمار يهودا" شرقي القدس، تضم 3 آلاف و380 وحدة سكنية.

بدوره، زعم سموتريتش، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "المدينة الاستيطانية الجديدة تعتبر مرتكزًا استراتيجيًا لحماية القدس من الجهة الشرقية ضمن استمرار سياسة تعزيز السيطرة على المنطقة".

ورغم عدم قانونية الاستيطان، أضاف الوزير المتطرف أن المدينة الجديدة "ستوفر عشرات آلاف الوحدات السكنية، وستسهم في تعزيز الطوق الشرقي للقدس".

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صدّق المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر "الكابنيت" على خطة لتقنين 19 مستوطنة، بحسب القناة 14 العبرية.

ويأتي الإعلان عن المشروع الجديد، في ظل انتقادات دولية متصاعدة لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تُعدّ مخالفة للقانون الدولي، وسط تحذيرات من تداعياتها على فرص الحل السياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس تزامنا مع بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت لعامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الإبادة "الإسرائيلية"، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة 1094 فلسطينيا وأصابوا نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

المصدر / وكالات
#تهويد القدس #الحرب على غزة #الاستيطان في الضفة #طوفان الأقصى

