مجزرة داميّة... شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدرسة للنازحين شرقي غزة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، خروقاته الواضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي مخلفًا شهداء وإصابات، فيما لا يزال ينفذ عمليات نسف لمنازل المواطنين، بالإضافة لانتهاكاته في تنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الأمر الذي فاقم معاناة أهالي القطاع.

وفي أحدث التطورات، ارتقى عدد من الشهداء، بينهم أشلاء، جراء قصف مدفعي نفذه جيش الاحتلال واستهدف مدرسة تؤوي نازحين في محيط مستشفى الدرة بحي التفاح، شمال شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن القصف أدى إلى ارتقاء 6 شهداء وجرحى داخل المدرسة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال منع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان لانتشال الشهداء وإخلاء المصابين.

وأفادت معلومات أولية من مدير الإيواء داخل المدرسة المستهدفة، بأن قوات الاحتلال استهدفت الطابق الثاني من مبنى التعليم في مدرسة التفاح شرقي مدينة غزة، أثناء تجمّع لعدد كبير من النازحين داخل المدرسة لحضور حفل زفاف، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء ووقوع إصابات.

وأشار إلى تواصل قوات الاحتلال إطلاق النار بكثافة على المدرسة، ما يمنع الحركة وعمليات الإخلاء حتى اللحظة.

وصباح اليوم، ارتقى 4 شهداء بينهم سيّدة جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية ولم يتم انتشالهم من المنطقة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه منطقة العلم غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي سلسلة غارات، بالتزامن مع قصف مدفعي تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر خانيونس.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، وفاة الطفل الرضيع سعيد اسعيد عابدين يبلغ من العمر شهر نتيجة البرد الشديد، وبذلك يرتفع عدد ما وصل للمستشفيات من الوفيات بسبب البرد والمنخفض الجوي الى 13 حالة وفاة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,669 شهيدًا 171,165 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير الصحة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 395، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,088، بينما وصل إجمالي الانتشال إلى 634 شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين