قوات الاحتلال تهدم منزلًا في دير الأسد بالجليل بأراضي الـ48

هدمت قوات الاحتلال، فجر يوم الأربعاء، منزلا في بلدة دير الأسد بمنطقة الشاغور في الجليل بأراضي الـ48.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت المنزل الذي يعود لعائلة شريف ذباح، ومنعت السكان من الاقتراب، بالتزامن مع توفير الحماية للجرافات والآليات التي نفذت عملية الهدم.

وفي شهر آب/أغسطس 2024، نفذت سلطات الاحتلال عملية هدم لمنزل مكون من ثلاثة طوابق تعود ملكيته لعائلة شريف إبراهيم ذباح، ويقع في منطقة البيارة داخل البلدة.

ويأتي هذا الهدم في ظل تصاعد ملحوظ لعمليات هدم المنازل في البلدات العربية، إلى جانب ارتفاع حالات الهدم الذاتي في منطقتي الجليل والمثلث، حيث يضطر العديد من الأهالي إلى هدم منازلهم تفاديا للغرامات الباهظة وتكاليف الهدم التي قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل للمنزل الواحد.

