حملة اعتقالات "إسرائيلية" واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل وتخريب محتوياتها والاعتداء على الأهالي، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم أسرى محررون وفتية وطلبة جامعات.

وطالت الاعتقالات كلًا من علي عبدو عيد البرغوثي من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، والأسير المحرر الشيخ علي حنون (60 عامًا) من بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، إضافة إلى محمد نصار ومحمد قط عقب مداهمة منزليهما في بلدة مادما جنوب نابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جهاد جرار بعد اقتحام منزله في قرية الهاشمية غرب جنين، وعبد الرحمن إسحاق حمايل من قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

وشملت الحملة اعتقال الفتى عبد الرحمن حسام حمد الله عودة (17 عامًا) من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية، والشيخ محمد عايش عضو مجلس الإفتاء في أراضي الـ48، والأسير المحرر عمر نواورة من قرية فصايل شمال أريحا، وأمجد خليلية من بلدة جبع جنوب جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين جهاد وجنوده فتحي البدوي والفتى محمد محمود محيسن والشاب محمد القصاص من مخيم العروب، كما اعتقلت أكرم وليد عمرو، الطالب في كلية الطب بجامعة بوليتكنك فلسطين، من مدينة دورا جنوب الخليل. كذلك جرى اعتقال براء بني عودة من بلدة طمون أثناء مروره عبر حاجز عسكري طيار.

وتأتي هذه الحملة في إطار تصعيد متواصل تشهده الضفة الغربية، يستهدف بشكل ممنهج الأسرى المحررين والفتية والطلبة، وسط اقتحامات ليلية واسعة وإجراءات قمعية بحق المواطنين

المصدر / مكتب إعلام الأسرى