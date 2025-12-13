قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تجدِّد توغلها في ريف القنيطرة

فلسطين أون لاين

13 ديسمبر 2025 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
صورة أرشفية من توغل الاحتلال في ريف القنيطرة

توغلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم السبت، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وأفادت قناة الإخبارية السورية، بأن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ست آليات عسكرية توغلت في القرية، وقامت بتفتيش أربعة منازل، كما نصبت أربعة حواجز عسكرية في المنطقة.

وأمس الجمعة، توغلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في عدة قرى بريف محافظة القنيطرة.

كما توغلت قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني سيارات عسكرية، انطلاقاً من نقطة العدنانية باتجاه قريتي أم العظام ورويحينة، مروراً بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم مباطنا.

وتستمر انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق الجنوب بشكل متكرر ومتصاعد، في خرقٍ واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وتشمل هذه الانتهاكات توغلات واعتقالات وعمليات تفتيش ومداهمات.

