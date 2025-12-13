"الصحة العالمية": نحو 18 ألف مريض في غزَّة بانتظار الإجلاء الطبي

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن، أن نحو 18 ألفاً و500 مريض في قطاع غزة المحاصر، بينهم 4 آلاف و96 طفلاً، يحتاجون إلى رعاية عاجلة وإجلاء إلى خارج القطاع، فيما توفي أكثر من 1092 مريضاً، وهُم ينتظرون الإجلاء الطبي بين يوليو/ تموز 2024 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وحذر بيبركورن في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، من أنّ استمرار الأوضاع الحالية يعني وفاة المزيد من المرضى أو تدهور حالتهم الصحية من دون داعٍ، موضحًا أن من أهم أسباب تعثر خروج المرضى عدم سماح سلطات الاحتلال بفتح الممر الطبي نحو مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأكد أنّ "منظمة الصحة العالمية مستعدة لإجراء عمليات إجلاء يومية عبر أي ممر طبي"، مشيرًا إلى أن "أسرع وأسهل حلّ هو نقلهم إلى مستشفيات القدس والضفة، الأمر الذي ترفضه "إسرائيل" مع الأسف".

وأوضح أن "تلك المستشفيات لا تستطيع استيعاب الجميع، لكنها قادرة على استقبال آلاف المرضى، وأن لدى منظمة الصحة خطة لزيادة قدرتها الاستيعابية".

وأكد المسؤول الأممي أنه رغم الفظائع والاستهداف الذي طاول القطاع الصحي، لا تزال بعض الخدمات في غزة تعمل بشكل جزئي أو بحدها الأدنى، بفضل "الجهود الجبارة" للعاملين الصحيين.

وأضاف أن "التحسن الطفيف الذي شهدته الخدمات الصحية بعد الهدنة الأخيرة لا يُخفي الانهيار الحاد في النظام الصحي، إذ يعاني القطاع من نقص كبير في المستلزمات الطبية والأدوية بسبب منع "إسرائيل" دخولها بحجة الاستخدام المزدوج".

وأشار إلى أن "نحو 50% من المستشفيات في غزة تعمل بشكل جزئي فقط، وأن قرابة 37 ألف شخص في شمال غزة لا يمكنهم الوصول إلى أي مستشفى".

وأوضح بيبركورن أن جزءاً من التحسن الحالي يعود إلى "الابتكار والإبداع" في ترميم المرافق الصحية باستخدام مواد مُعاد تدويرها من ركام المباني المدمرة، بسبب منع "إسرائيل" دخول مواد البناء.

كما أكد "وجود نقص حاد في المعدات الطبية الحيوية اللازمة لعلاج أمراض القلب والكلية والسرطان وجراحات العظام"، مشيراً إلى أن "نحو نصف الأدوية الأساسية غير متوفرة أو شبه معدومة".

وأضاف أنّ قطاع غزة "يحتوي على جهاز تصوير مقطعي محوسب واحد فقط لخدمة مليوني فلسطيني، إضافة إلى نقص حاد في معدات التصوير الطبي وعلاج الأورام وقسطرة القلب".

