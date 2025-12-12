فلسطين أون لاين

"الإغاثة الطبية": الآلاف محاصرون داخل الخيام منذ أيام بسبب السيول والأمطار الغزيرة

12 ديسمبر 2025 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
كبار السن والأطفال أكثر المتضررين بسبب المنخفض الجوي

قالت الإغاثة الطبية في مدينة غزة، إنَّ كبار السن والأطفال أكثر المتضررين بسبب المنخفض الجوي، فيما لا يزال آلاف المواطنين محاصرين داخل الخيام منذ أيام بسبب السيول والأمطار الغزيرة.

وأضافت الإغاثة الطبية في تصريحات صحفية، يوم الجمعة، "حذرنا مرارا من خطورة غياب مأوى للأهالي بدلا من الخيام المهترئة".

وأوضحت، أنَّ 4 نقاط طبية تابعة للإغاثة غرقت بسبب السيول ومعدات طبية تعرضت للتلف.

وأعربت الإغاثة الطبية من انهيار المنظومة الغذائية مع اشتداد المنخفض الجوي في الأيام القادمة.

ومع اشتداد تأثير المنخفض منذ فجر الأربعاء، غرقت آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، بعد هطول أمطار غزيرة بكثافة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية حتى مساء الجمعة.

وتأتي هذه الموجة في وقت يعيش فيه النازحون أوضاعا مأساوية بفعل انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى المستلزمات الأساسية وتراجع الخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي.

 

