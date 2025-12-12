الداخل المحتل: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بدير حنا

فلسطين أون لاين

12 ديسمبر 2025 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
...
بلغت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 244 قتيلا

قُتل الشاب رياض محمد سالم،  جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في دير حنا بمنطقة البطّوف، فجر اليوم الجمعة.

قالت الشرطة إن جريمة إطلاق نار أسفرت عن إصابة شاب من سكان قرية دير حنا، بجروح خطيرة، توفي لاحقًا في المستشفى، فجر اليوم. وبهذا بلغت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 244 قتيلا.

وقُتل الأربعاء، شاب من الرملة في العشرينات من عمره، إثر تعرّضه لإطلاق نار قرب مدينة قلقيلية، في الضفة الغربية المحتلة، فيما أفادت مصادر محليّة بأنّ القتيل هو الشاب عنان سلمان.

وفي اليوم ذاته، قُتل الشاب عماد بكارنة (32 عاما)، وأصيب آخر بجروح متوسطة الخطورة، إثر تعرّضهما لإطلاق نار بجريمة ارتُكبت في بلدة طرعان.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 244 قتيلا، 241 مواطنا و3 مقيمين، في ظلّ تصاعد خطير ومتواصل لجرائم العنف والجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن 206 أشخاص قتلوا بالرصاص، فيما كان 123 من الضحايا دون سنّ الثلاثين، بينهم سبعة لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة.

كما سُجِّلت 13 حالة قتل برصاص الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة، حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ وتقاعس الشرطة.

المصدر / وكالات
