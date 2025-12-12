غوتيريش: عام 2025 شهد أكبر توسُّع للمخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسع الاستيطاني "الإسرائيلي" في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا أن عام 2025 شهد أكبر توسع للمخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.

وأوضح غوتيريش في تقرير له، يوم الجمعة، أن جميع المستوطنات غير قانونية وباطلة ولاغية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

كما أدان عنف المستوطنين الذي يتصاعد بمعدل خطير ويزداد شدة في موسم قطف الزيتون.

وتابع "أشعر بقلق عميق إزاء هشاشة الوضع الأمني في غزة واستمرار العنف الذي يهدد وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن غارات "إسرائيل" الدورية في غزة ما زالت تتسبب بخسائر كبيرة بين المدنيين وأضرار واسعة بالبنية التحتية.

وأكد أن مصادر البروتين الأساسية لا تزال بعيدة عن متناول معظم السكان رغم تحسن دخول الغذاء إلى غزة، مشددًا على أنه يجب ضمان المساءلة الكاملة عن أي جرائم فظيعة أو انتهاكات للقانون الدولي.

ونوه إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي وأكثر من 80% من المباني السكنية والعامة دمرت أو تضررت بشدة.

المصدر / فلسطين أون لاين