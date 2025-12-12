فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الإغاثة الطبية": الآلاف محاصرون داخل الخيام منذ أيام بسبب السيول والأمطار الغزيرة

بلدية غزة: الناس في الشوارع بلا مأوى بعد سقوط وتطاير آلاف الخيام

استشهاد رضيع جراء البرد الشديد في غزَّة

الداخل المحتل: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بدير حنا

إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري

الفائز بجائزة يوروفيجن يعيد الكأس عقب مشاركة الاحتلال.. "كفُّوا عن تلميع صورة مرتكبي الإبادة"

غوتيريش: عام 2025 شهد أكبر توسُّع للمخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي

طقس فلسطين يوم الجمعة 12 ديسمبر

أسعار صرف العملات في فلسطين الجمعة 12 ديسمبر

10 شهداء ومصابون بفعل المنخفض الجوي في قطاع غزة

طقس فلسطين يوم الجمعة 12 ديسمبر

12 ديسمبر 2025 . الساعة 07:36 بتوقيت القدس
...
غرق خيام النازحين بغزة جراء المنخفض الجوي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الجمعة، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ولا يطرأ تغير  يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردًا وماطرًا ، وتسقط الامطار وتكون غزيرة على كافة المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح جنوبية غربية الى غربية مع نشطة السرعة والبحر مائج.

أما هذه الليلة؛ يبدأ المنخفض بالانحسار حيث ينحسر بشكل كامل خلال ساعات الليل مع بقاء الأجواء غائمة جزئيًا  وباردة في معظم المناطق من البلاد مع وجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع  مائج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائمًا جزئيا و باردًا  خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من البلاد ،الرياح شمالية غربية  الى غربية  خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

المصدر / وكالات
#المنخفض الجوي #الحرب على غزة #درجات الحرارة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة