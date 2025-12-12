طقس فلسطين يوم الجمعة 12 ديسمبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الجمعة، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردًا وماطرًا ، وتسقط الامطار وتكون غزيرة على كافة المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح جنوبية غربية الى غربية مع نشطة السرعة والبحر مائج.

أما هذه الليلة؛ يبدأ المنخفض بالانحسار حيث ينحسر بشكل كامل خلال ساعات الليل مع بقاء الأجواء غائمة جزئيًا وباردة في معظم المناطق من البلاد مع وجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع مائج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائمًا جزئيا و باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من البلاد ،الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

المصدر / وكالات