الصحة بغزَّة: 379 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 3 شهداء (شهيدان جديدان، و1شهيد انتشال) و 5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 379، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 992، بينما بلغ إجمالي الانتشال 627 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,369 شهيدًا 171,069 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين