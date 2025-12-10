فلسطين أون لاين

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

"المنظمات الأهلية" تدعو إلى تحرُّك دولي لوقف جرائم الاحتلال

10 ديسمبر 2025 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
نازحون تحت نيران الاحتلال في غزة

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى توحيد الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة والهيئات الأممية ذات العلاقة لوقف جرائم الاحتلال "الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والتي ارتفعت منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 300 ألف شهيد وجريح وتدمير أكثر من 80% من قطاع غزة.

وأكدت الشبكة في بيان لها، يوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن الاعتداءات اليومية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والإغلاقات اليومية وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تمثل تهديداً لحياة المدنيين وحقوق شعبنا.

ودعت  إلى تحرك دولي عاجل لمعاقبة الاحتلال وتفعيل القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين، بما يحقق العدالة الانتقالية والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، من ضمنها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.

وأشارت الشبكة إلى أن غياب العدالة، وإفلات المجرمين من العقاب يمثل تشجيعا لمواصلة ارتكاب الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والأعمال الشنيعة الأخرى التي يمارسها الاحتلال في السجون والمعتقلات أو بحق الصحفيين والصحفيات، وهي تهديد مباشر لحياتهم وليس فقط لعملهم المهني وكل أشكال العنف والممارسات التي تتطلب تحركا دوليا واسعا من أـجل تأمين معاقبة الاحتلال وعزله دوليا، وتفعيل الادوات القانونية لإنفاذ القانون الدولي، وحماية شعبنا تحت الاحتلال بما يحقق العدالة وصولا لتجسيد الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

