خلال عملية اقتحام واسعة.. الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية شملت مدنًا وبلدات عدة، بينها نابلس وسلفيت شمالي الضفة، والعيزرية وأبو ديس شرق القدس، وسلواد ودير جرير شرق رام الله، ومدينة أريحا، ما أسفر عن اعتقال أكثر من 100 فلسطيني.

وخلال المداهمات، تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإتلاف ممتلكاتها، مع إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط أجواء باردة وماطرة.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت محمد يوسف قوقاس اخليل ونجله أمير، ورضوان شفيق قوقاس اخليل ونجله مالك، ووليد محمد رضوان قوقاس ونجله محمد، وحكم أيمن فايق قوقاس، واقتادتهم إلى معسكر لجيش الاحتلال داخل مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شمال الخليل.

كما فجر جنود الاحتلال الباب الرئيسي لمنزل المواطن محمود يوسف قوقاس حيث لم يكن أصحاب المنزل متواجدين بداخله وفتشوا المنزل، إضافة إلى عدد من منازل المواطنين في البلدة، وعاثوا خرابا بممتلكات المواطنين، واستولى جنود الاحتلال خلال اقتحامهم منازل المواطنين على كميات من المصاغ الذهبي الخاص بالعائلات.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل لعائلة ربعي واعتدت على أصحابها بالضرب.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 30 فلسطينيا أغلبهم أسرى محررون، أفرج عن بعضهم لاحقا، بينما شملت الاعتقالات في سلواد ودير جرير نحو 24 فلسطينيا، وفي أريحا نحو 14.

وفي العيزرية وأبو ديس نحو 20 فلسطينيا، حيث حول الجيش نادي شباب أبو ديس إلى مركز تحقيق بعد تحطيم محتوياته.

وفي سلفيت، داهم الاحتلال عشرات المنازل واعتقل 10 فلسطينيين على الأقل، من بينهم منزل رئيس البلدية عبد الكريم فتاش.

واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مواطنين من عرابة وبير الباشا جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة وداهمت منزل الأسير المحرر محمد العارضة واعتقلته كما داهمت عدة منازل ومحال تجارية في البلدة وفتشتها.

وفي بير الباشا اقتحمت قوات الاحتلال منزل المحرر محمد غوادرة واعتقلته بعد تفتيش منزله.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة حملات اقتحام يومية تتخللها اعتقالات ومداهمات، ما رفع عدد المعتقلين منذ بداية الحرب إلى أكثر من 21 ألفا، بينما يزيد عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على 9 آلاف أسير.

