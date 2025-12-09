"خروقات لاتفاق وقف إطلاق النّار".. الاحتلال يواصل القصفَ الجويّ والمدفعيّ على غزَّة

في اليوم الـ60 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، شنت قوات الاحتلال غارات جديدة وقصفًا مدفعيًا على عدة مناطق في القطاع.

قالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال فجّرت مدرعة مفخخة في شارع بغداد بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة. بينما شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة على المناطق الشرقية للمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" شن غارات عنيفة على رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها قرب محور موراغ شمالي رفح.

وقالت المصادر، إنّ قوات الاحتلال شنت غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وأوضحت أن الغارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة وخان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في عرض بحر خان يونس، جنوبي قطاع غزة. تزامنًا مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار بكثافة شرقي المدينة.

ومن جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الظروف الإنسانية في غزة لا تزال مزرية وأن الاحتياجات تفوق بكثير قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة، بالنظر إلى العوائق المستمرة التي لا تزال تواجهها الأمم المتحدة.

وتشمل هذه العوائق، وفق الأمم المتحدة، انعدام الأمن، وصعوبات التخليص الجمركي، والتأخير ورفض البضائع عند المعابر، ومحدودية الطرق المتاحة لنقل الإمدادات الإنسانية داخل غزة.

وحذر مكتب أوتشا من أن القيود المفروضة على الوصول والحركة داخل غزة لا تزال تشكل مشكلة خطيرة، مشيرا إلى أنه في الفترة ما بين 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و4 ديسمبر/كانون الأول الجاري منعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" 295 متعاقدا و28 موظفا من الأمم المتحدة و21 من العاملين في مجال الرعاية الصحية من المشاركة في بعثات الأمم المتحدة داخل غزة.

وجدد الدعوة إلى إتاحة وصول دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني، وللسلع والخدمات الإنسانية، وإلى رفع جميع العوائق كي يتسنى للأمم المتحدة وشركائها توسيع نطاق المساعدة والوصول إلى كل شخص يحتاجها.

المصدر / فلسطين أون لاين