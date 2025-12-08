فلسطين أون لاين

الصحة بغزة: اعتقال الاحتلال المُسف خفاجة اعتداءٌ صارخ على حرمة العمل الإنسانيّ

08 ديسمبر 2025 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
362 من الكوادر الصحية تعرضوا للاعتقال "الإسرائيلي"

أدانت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، اعتقال الاحتلال المسعف مخلص محمد خفاجة، الذي جرى اختطافه قبل أسابيع أثناء قيامه بواجبه الإنساني، مؤكدةً أن اعتقاله اعتداء صارخ على الطواقم الطبية وحرمة العمل الإنساني.

وقالت الصحة في بيان صحفي، إنَّ هذه الجريمة تضاف الى سجل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضمن سياسته الممنهجة في استهداف الكوادر الصحية خلال حرب الابادة على قطاع غزة .

وأشارت إلى أنَّ 362 من الكوادر الصحية تعرضوا للاعتقال فيما لايزال عدد كبير منهم مغيبون قسراً في ظروف اعتقال صعبة ومحرومون من حقوقهم القانونية .

وطالبت وزارة الصحة كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية بممارسة نفوذها القانوني والضغط على الاحتلال للافراج الفوري عن الأسرى من الطواقم الصحي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الأسرى الأطباء #مخلص خفاجة

